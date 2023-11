Fokus Südwest 02.11.2023

# Mobilität in Freiburg :: In der Green City ist jedes 5. Auto ein SUV

Die Stadt Freiburg hat im Rahmen ihrer Freiburg Umfrage den Bericht „Mobilität in Freiburg“ vorgestellt. Dafür wurden 6000 Menschen zufällig angeschrieben.

Über die Ergebnisse der Studie, die auf Freiburg.de nachzulesen ist, hat RDL ausführlich mit Fabian Kern vom VCD Südbaden gesprochen.



# Never Again Is Now :: Abschluss der Jüdischen Kulturtage in Freiburg

Kundgebung anlässlich des Angriffkriegs der Hamas auf Israel



Eine Menschenmenge ist in Richtung einer Bühne auf dem Platz der Alten Synagoge gerichtet. Es ist dunkel. Vorne steht eine Person mit kleiner Israelfahne und langen, braunen Haaren. Etwas weiter hält ein Mensch

ein Schild: "Free Gaza from Hamas".

Die Israelitische Gemeinde Freiburg rief am Sonntag den 29.10.23 auf den Platz der Alten Synagoge zu einer Kundgebung, der den Abschluss der diesjährigen Jüdischen Kulturtage bot.

Mehrere Hundert Menschen folgten dem Aufruf.

Marlon vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Freiburg richtete sich in der Ansprache auch und besonders an Linke. Für Radio Dreyeckland sprach er die Rede nochmal ein.