Vom Paulus zum Saulus – die CO2 Bilanz der Freiburger*innen im Verkehr

Im Verkehrsausschuss stellte Robert Follmer, Bereichsleiter Verkehrs- und Regionalforschung am infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH die Ergebnisse der Studie „Mobilität in Deutschland“. Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen der Studie ein Freiburg-Fenster finanziert was uns die entsprechende Detailschärfe in der Analyse beschert. Hier wurden knapp 700 Haushalte und rund 1.600 aller Altersgruppen befragt. Herr Follmer berichtete bereits beim Zukunftsforum Mobilität im vergangenen Jahr von den Ergebnissen der Studie, hatte aber für den Mobilitätsausschuss die Zahlen noch etwas detaillierter aufbereitet.

Außerdem erläuterte das Garten und Tiefbauamt am Ende der öffentlichen Sitzung noch die anstehenden Baumaßnahmen für die Stadt Freiburg - die Innenstadt wird dieses Jahr aufgrund des Stadtjubiläums von Baustellen verschont bleiben.