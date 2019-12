Fokus Südwest 12.12.2019 Nachrichten

Nachrichten:

# Stuttgart 21 Tiefbahnhof steht an einem heiklen Abschnitt

# Schlechtes Zeugnis für Lebensmittelkontrollen

# Baden-Württemberg ist Storchenland Nummer eins

# Streiks bei Galeria Kaufhof Karstadt

______________________________________

# Stuttgart 21 Tiefbahnhof steht an einem heiklen Abschnitt

Das Milliardenprojekt Stuttgart 21 auf dem kritischen Pfad über den Hauptbahnhof. Hier ist am Bahnhof hinken die Arbeiten zeitlich nicht mehr nur sechs, sondern neun Monate hinterher. Es ist eng. 400 Leute arbeiten am Fortgang, an allen Bauabschnitten der Halle und an drei Kelche, den Dachstützen wird gleichzeitig gearbeitet. Hier an diesem Punkt entscheidet es sich ob die Infrastruktur bei 2025 steht und Stuttgart 21 in Betrieb gehen kann. Die Arbeit ist noch lange nicht beendet.

# Schlechtes Zeugnis für Lebensmittelkontrollen

Laut Foodwatch versagt in Baden-Württemberg die Lebensmittelkontrolle. Bei einem Test der vorgeschrieben Kontrollen fielen fast alle Behörden durch. So fallen über 30 Prozent der vorgeschrieben Lebensmittelkontrollen im Ländle aus. Von 44 Behörden hätten nur die Stadt Ulm und der Kreis Heidenheim im Jahr 2018 die Anzahl der Betriebskontrollen erfüllt. Schlusslicht ist Tübingen. Dort wird nur ein Drittel der vorgegebenen Kontrollen durchgeführt. Die Landeshauptstadt Stuttgart und die Kreise Böblingen, Ludwigsburg und Reutlingen erledigten gerade mal die Hälfte ihrer Lebensmittelkontrollen.

# Baden-Württemberg ist Storchenland Nummer eins

Der jahrelange Spitzenreiter Brandenburg ist entthront. In Baden-Württemberg gibt es die meisten Störche. Im Jahr 2019 würden laut einer vorläufingen Erhebung 1330 Storchenpaare gezählt. In Brandenburg waren es nur knapp 1200 Storchenpaare. Die baden-württembergische Weißstorchbeauftragte Ute Reinhard gibt aber zu bedenken, dass die endgültigen Zahlen erst im Februar 2020 ermittelt sind. Dann werden in Baden-Württemberg auch noch immer Störche zu gefüttert, während in Brandenburg die Störche sich ihr Futter selbst suchen. Auch fliegen viele Störche nur noch bis Spanien um dort auf Müllhalden zu überwintern.

Brandenburgs Störche ziehen jedoch über die gefährliche Ostroute, Türkei und Ägypten nach Afrika.



# Streiks bei Galeria Kaufhof Karstadt

Rund 500 Beschäftigte des Warenhauskonzerns legten heute ganztägig die Arbeit nieder. Betroffen waren 13 Filialen in Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, Göppingen und Freiburg.

In Stuttgart versammelten sich rund 150 Streikende zu einer gemeinsamen Streikversammlung, von der aus sie in einem Protestzug durch die Innenstadt zogen. ver.di Landesbezirksleiter Martin Groß bestärkte die Streikenden in ihrem Kampf gegen massive Entgeltkürzungen: "Wehrt euch! Ihr müsst auch zukünftig eure Miete und die steigenden Lebenshaltungskosten bezahlen können. Die heutigen Streiks sind ein Signal an die Unternehmensleitungen, das sie ernst nehmen sollten. Das Weihnachtsgeschäft ist noch nicht zu Ende – und die Streikbereitschaft der Beschäftigten dauert an!"

Die Proteste sollen Druck auf die Arbeitgeberseite in den laufenden Tarifverhandlungen machen, die heute und morgen in Köln zwischen ver.di und den Unternehmen Kaufhof und Karstadt Warenhaus sowie Karstadt Sports und Karstadt Feinkost stattfinden.

Die Arbeitgeberseite verlangt Kürzungen der Entgelte der Kaufhof-Beschäftigten um ca. 7,5 %.

ver.di fordert eine Rückkehr bei den Entgelten zum Flächentarifvertrag ab 1. Januar 2020 und bietet im Gegenzug Einschnitte bei den Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld) an.