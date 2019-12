Galeria Kaufhof Freiburg wird heute bis 15 Uhr bestreikt

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - Landesbezirk Baden-Württemberg steikt heute am 12. Dezember 2019 in den Filialen von Galeria Kaufhof, Karstadt Sports und Karstadt Feinkost.



Mit den Protesten soll Druck in den laufenden Tarifverhandlungen gemacht werden, die heute und morgen (12./13. Dez.) in Köln für die Unternehmen Kaufhof und Karstadt Warenhaus sowie Karstadt Sports und Karstadt Feinkost fortgesetzt werden. Gegenstand der Verhandlungen ist die Herstellung der Tarifbindung an die geltenden Tarifverträge des Einzelhandels. ver.di fordert einen Anerkennungstarifvertrag unter Berücksichtigung der wirtschaftlich angespannten Situation der Unternehmen.



Galeria Kaufhof hat im Februar 2019 die Bindung an den Tarifvertrag für den Einzelhandel Baden-Württemberg aufgegeben. Bei Karstadt Sports und Karstadt Feinkost bemüht sich ver.di schon seit geraumer Zeit um die Anbindung an den Tarif für den Einzelhandel.



Die bisherigen Verhandlungen Ende November haben noch zu keiner Annäherung der Verhandlungspartner geführt. Die Arbeitgebervertreter verlangen, die Entgelte der Kaufhof-Beschäftigten um ca. 7,5 % zu senken. Dies würde rund 10 Prozent unter dem Niveau des aktuellen Flächentarifvertrages Einzelhandel bedeuten.

ver.di fordert eine Rückkehr bei den Entgelten zum Flächentarifvertrag Einzelhandel ab 1. Januar 2020 und bietet im Gegenzug Einschnitte bei den Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld) an. Die Arbeitgeber wiesen dies als unzureichend zurück.

Mit Markus Klemt vor Galeria Kaufhof Freiburg sprach RDL live gegen 12 Uhr per Telefon.