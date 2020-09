Fokus Südwest 17.09.2020 Nachrichten

Nachrichten:

# Deutschland übernimmt Flüchtlinge aus dem Lager Moria

# Abschiebung aus Baden-Württemberg nach Serbien und Nordmazedonien

# Extrem rechter Kampfsportler trainiert in Räumen der Stadt Ulm#

# Teures Bauland im Südwesten

# Böblinger und Sindelfinger machen dicht

# Beim Landtagswahlkampf benachteiligt

Im Alleingang wird Deutschland weiter 1500 Menschen aufnehmen. In Baden-Württemberg sprach Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor einigen Tagen davon 50 Menschen auf zu nehmen die nach dem Brand im europäischen-griechischen Flüchtlingslager Moria schutzlos geworden waren.

Mehr wären möglich, inzwischen ist die Rede von 200 Menschen die Baden-Württemberg aufnehmen könnte.

Am gestrigen Mittwoch sollten aus Baden-Württemberg 87 Menschen abgeschoben werden.

Geklappt hat die Sammelabschiebung bei 55 Menschen. 15 waren Kinder bis 14 Jahren.

Aus Freiburg wurde niemand abgeschoben, ebenso gab es keine Abschiebung von Menschen mit Romahintergrund.

# Extrem rechter Kampfsportler trainiert in Räumen der Stadt Ulm

In den Seminarräumen des Gleis 44 finden seit diesem August Boxtrainings

von „Stark Boxing“ statt. Dort trainiert auch Dominik O. – einer der fünf Angeklagten

SSV-Hooligans im aktuell laufenden Erbach-Dellmensingen-Prozess, dort geht es um einen

antiziganistischen Brandanschlag der als Mordversuch verhandelt wird.

Der kompletten Artikel des Recherechekollektiv Rechte Umtriebe Ulm

findet sich als link im Nachrichtentext von Fokus Südwest auf der Webseite von RDL

http://rechteumtriebeulm.blackblogs.org/2020/09/14/nazi-trainiert-im-gle...

# Teures Bauland im Südwesten

Pro Quadratmeter müssen im Baden-Württemberg im Schnitt 227,44 Euro bezahlt werden so das Stattistische Bundesamt in Wiesbaden. Das sind rund 40 Euro mehr als im deutschen Bundesdurchschnitt.

Vor 10 Jahren waren die Baulandpreise bedeutend günstiger. Die Wohnungsnachfrage treibt die Preisentwicklung an. In Ballungsräumen stärker als auf dem Land. Im Westen sind die Preise hoch im Osten vergleichsweise niedrig.

Baden-Württemberg mit 227,44 Euro im Durchschnitt pro Qudratmeter ist teuer,jedoch kostetet im Jahre 2019 der Quadratmeter im Schnitt in Hessen 232,24 Euro, in Bayern 301,75 Euro und in Hamburg und Berlin liegen die Preise jenseits der 1000 Euro Grenze.

# Böblinger und Sindelfinger machen dicht

Eine Stunde lang sperrten Böblinger und Sindelfinger Radfahrvereine am Bahnhof eine Abbiegespur. Die Radfahre forderten bessere Radwege, und fuhren in einem Corso, während dessen standen die Autofahrer im Stau.

Der Pop-up-Radweg vor dem Sindelfinger Bahnhof für eine Stunde erstritten wird wohl vorerst keine Dauerlösung. Die Stadt argumentiert, dass Autofahrer nach Verringern der Straße durch einen Radweg auf andere Straßen ausweichen und die Seitenstraßen dauerhaft mit dem Mehrverkehr überfordert seinen.

# Beim Landtagswahlkampf benachteiligt

Kleinere Parteine im Südwesten haben Klage eingereicht weil sie sich im Landtagswahlkampf benachteiligt fühlen. Unter diesen die Freien Wähler, die Linke, die Satier-Partei Die Partei und die Piratenpartei fordern ein an die Corona-Bedingungen angepasstes Landtagswahlgesetz.

Vor allem solle die Anzahl der zusammelnden notwendigen Unterstützerunterschrifen für die Wahlzulassung gesenkt werden.