Protest gegen Abrisspläne der BImA im Freiburger Stühlinger

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat die Mieter*innen in der Colmarer Straße/K im Stühlinger vor einiger Zeit mitten in der Coronakrise darüber informiert, dass sie plant ihre Häuser abzureißen und dort neu zu bauen. Die 48 Wohnungen in viergeschossigen Häusern sollen laut Bima durch 120 Wohnungen in Fünfgeschossern ersetzt werden. Spätestens im Frühjahr 2022 soll abgerissen werden. Die Mieten sollen laut Bima bis zu 10 Euro pro Quadratmeter betragen. Bisher kosten die Wohnungen im Schnitt 7,12 Euro pro Quadratmeter. Sozialwohnungen sollen überhaupt keine entstehen. Alexander Grevel von der Klimaliste Baden-Württemberg hat nun eine Petition auf change.org (https://change.org/WohnraumFR) erstellt um den Freiburger Gemeinderat davon zu überzeugen Nein zum Bauantrag der Bima zu sagen. Wir haben mit Alexander Grevel gesprochen.