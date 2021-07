Bebauung des Caravanplatzes und dann erstmal Pause und Diskussion mit der BewohnerInnen!

„Die Frage einer Neubebauung des Metzgergrüns hat einen Vorlauf von weit über einem Jahrzehnt. Es gab eine ausgiebige Bürger*innenbeteiligung. Diese hat aber offensichtlich nicht alle Betroffenen „mitgenommen“. Heute gibt es viele unterschiedliche Positionen unter den betroffenen Mieter*innen.“ So das Freiburger Mietenbündnis in einer aktuellen Erklärung. „Das Freiburger Mietenbündnis hat klare und eindeutige Positionen hinsichtlich von Transparenz und Bürger*innenbeteiligung. Das Verhalten der FSB in den letzten Jahren habe alles vermissen lassen, was in dieser Hinsicht von einem kommunalen Wohnungsunternehmen mit einem sozialen Auftrag rwarten sei. Über die Stellungnahme des Mietenbündnisses und die daraus resultierenden Forderungen haben wir mit Anne Reyers und Hendrijk Guzzoni vom Mietenbündnis gesprochen.