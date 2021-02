Fokus Südwest 18.02.2021 Nachrichten

Nachrichten:

# Mehr als ein Drittel aller Corona-Toten in Baden-Württemberg starben in Heimen

Im Land seien 2846 Menschen bisher in Einrichtungen an Corona gestorben, teilte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart mit. Insgesamt seien bislang 7566 Menschen (Stand: 10. Februar) im Land an oder mit der Erkrankung verstorben. Der Anteil der an Corona in den Heimen verstorbenen Personen betrage damit 37,6 Prozent.

In Brandenburg betrug die Quote 47,8 Prozent, in Berlin seien es beispielsweise 57 Prozent, in Schleswig-Holstein 71 Prozent, in Rheinland-Pfalz 32,8 Prozent und in Niedersachsen 37,6 Prozent.

Etwa 90 Prozent der infolge der Erkrankung verstorbenen Menschen in Deutschland seien 70 Jahre und älter.

# Zwei NS-Dokumentationszentren sind derzeit im Südwesten in Planung

Die Standorte: Mannheim und Freiburg. In Mannheim soll das NS-Dokumentationszentrum gemeinsam mit dem Stadtarchiv in einem ehemaligen Hochbunker untergebracht. Angepeilte Eröffung ist 2021. In Freiburg dürfte es bis zur Eröffnung noch bis Ende 2023 dauern.

In beide Einrichtungen soll nicht nur Geschichte vermitteln, sondern auch aktuelle Fragen und Themen aufgegriffen werden.

Die Finanzierung sollen vorwiegend aus städtischen Mitteln erfolgen.