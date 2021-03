Fokus Südwest 18.03.2021 Nachrichten

Eierwurf-Angriff auf Linkes Zentrum LIZ

Am Samstag 13. März wurde das Linke Zentrum in Freiburg Glümerstraße um 23 Uhr

mit Eiern beworfen. Laut Nachbarn drei Typen, die Richtung Süden weggegangen sind. Es waren

mehr als drei Eier. Hier eine kurze Stellungnahme des LIZ

Grundrechte gelten auch in Geflüchteten-Unterkünften

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF), die Aktion Bleiberecht Freiburg, PRO ASYL und der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg haben am Dienstag 16. März 2021 gemeinsam mit vier Geflüchteten einen Eilantrag gegen die Hausordnung der Erstaufnahmeeinrichtung Freiburg beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingereicht. „Es gibt wenige Orte in Deutschland, wo Grundrechte so wenig gelten wie in Geflüchteten-Unterkünften“, sagt Sarah Lincoln, Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der GFF. „Die Landesregierung schränkt zentrale Rechte in den Einrichtungen unverhältnismäßig ein – und das ohne jede gesetzliche Grundlage.“

Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, müssen viele Monate, teilweise sogar jahrelang in Erstaufnahmeeinrichtungen leben. In Baden-Württemberg hat die Landesregierung für alle Einrichtungen eine einheitliche Hausordnung verabschiedet. Die Bewohner*innen dürfen keinen Besuch empfangen. Sie müssen es akzeptieren, dass der Sicherheitsdienst täglich Zimmer- und Taschenkontrollen durchführt.