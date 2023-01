Fokus Südwest 19.01.2023

Die Themen:

Radio Dreyeckland wurde am Dienstag. den 17. Januar 2023 durchsucht. Am Mittwoch gab es um 17 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg eine Kundgebung zur Unterstützung der Pressefreiheit. Die Veranstaltung wurde vermutlich von 600-700 Menschen besucht. Einen ganz großen Dank an die unbekannten Organisator*innen der Kundgebung.

# (1. und 3.)Hier gibts die beiden Eingangsreden der Kundgebung: Eine Rede zu Anfang der Sendung eine Rede am Ende von Fokus Südwest.

#(2.) Dazwischen Axel Mayer Ex-Geschäftsführer des BUNDs in Freiburg über das Unwort des Jahres Klimaterrorist.