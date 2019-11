Fokus Südwest 28.11.2019

Beiträge:

# Ruhe da draußen!- in der Innenstadt

# Freie Radios im Ländle fordern gleichberechtigten Zugang zu Digitalradiokanälen

Die nichtkommerziellen Radios in Baden-Württemberg wie Radio Dreyeckland Freiburg sind die letzten Radios, die noch keinen Digitalradiokanal haben. Öffentlich-rechtliche Sender und die meisten kommerziellen Radios rüsten sich bereits mit sogenannten DAB+-Kanälen auf.

Andreas führte das Gespräch mit Michael einer der Landessprecher des Vereins AFF, der Vereinigung der nichtkommerziellen Radios in Baden-Württembergs.

Am 26.11. fand im Freizeichen in Freiburg die Debatten-Arena statt. Thema war das Lärmempfinden der Stadtbewohner*innen, vor allem in Bezug auf Menschen, die sich im Sommer abends auf den wenigen öffentlichen Plätzen Freiburgs treffen. Sprich Lederleplatz, Platz der alten Synagoge und dem Augustinerplatz.

Unsere Korrespondentin Franzi war vor Ort und erzählt uns erst von dem Konzept der Debatten-Arena und dem anwesenden Publikum

Nachrichten:

# Südwesten ist deutscher Vorreiter bei Energiewende

# Impfquote unterdurchschnittlich im Baden-Württemberg

# Rote Karte für Diesel in Ludwigsburg

# Silvester ohne Feuerwerk

Was Jahr für Jahr diskutiert wird in einigen Städten geregelt: Kein Feuerwerk an Silvester.

In der Landeshauptstadt soll es eine zentrale Party mit Lichtshow, Video-Leinwänden und Live-Musik geben. In Tübingen oder Karlsruhe ist das Böllern teilweise oder auch strikt verboten.

In den meisten Städten wird aber wie immer das neue Jahr laut begrüßt - so in Heilbronn, Freiburg, Reutlingen, Mannheim oder Ludwigsburg.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energie ist Baden-Württemberg neben Schleswig-Holstein unter den deutschen Bundesländern spitze. So das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg. Bei der Windenergie könnte allerdings noch zugelegt werden. Da besteht Nachholbedarf.

# Impfquote unterdurchschnittlich im Baden-Württemberg

Laut der Krankenkasse Barmer ist die Impfquote unter baden-wüttembergischen Kindern zu niedrig. Viele Kinder sind nicht gegen Windpocken geschützt, an Röteln und Mumps könnte jedes siebte Kind erkranken. Die Zahlen wurden aus Barmer eigenen den Versichertendateine von 2017 ermittelt.

# Rote Karte für Diesel in Ludwigsburg

Das höchste Verwaltungsgericht im Südwesten hat einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen langjähriger Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid in Ludwigsburg stattgegeben. Das Gericht sieht die Maßnahmen zur Luftreinhaltung als zu wenig ambitioniert an und ein Fahrverbot angeordnet.