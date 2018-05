Fokus Südwest Nachrichten 24.05.2018

Nachrichten:

Waldrapp bald wieder am Bodenseekreis

Die gänsegroßen, glatzköpfigen Waldrappe sind heute praktisch ausgestorben. Bis ins 17. Jahrhundert lebten sie im Alpen- und Mittelmeerraum. Zur Aufzucht und Auswilderung

werden 33 Waldrapp-Küken von Österreich nach Überlingen gebracht. Die Kleinen schlüpften

im österreichischen Tierpark Rosegg. Nach dem Flüggewerden werden die jungen Vögle mit Hilfe eines Leichtflugzeugs über die Alpen in die Toskana geführt. In zwei bis drei Jahren können sie selbst den Rückweg an den Bodensee finden um hier zu brüten.

In einem auf sechs Jahre angelegte europäische Projekt sollen bis 2019 insgesamt 120 Waldrappe wieder in freier Wildbahn in Österreich und Deutschland leben.

Nach bisher zwölf Auswilderungsaktion des europäischen Projektes leben laut Projektleiter Johannes Fritz wieder 80 Tiere in freier Wildbahn.

Hebammenmangel wird spürbar

Weil drei Hebammen in Überlingen selbst schwanger sind muss der Kreißsaal schließen. Es fehlt an in den Kliniken das Personal. Selbst in Baden-Württembergs Hauptstadt Stuttgart werden werdende Eltern mitunter abgewiesen. Auf der Suche nach einem freien Klinikplatz müssen teilweise weiter Wege gefahren werden.

Seit Jahren wurden Hebammen aus dem Beruf gedrängt, d.h. durch bürokratische und versicherungsrechtliche Hürden unattraktiv gemacht. Der Markt ist leer gefegt.

Reichsbürger im Südwesten werden entwaffnet

Zwischen Februar 2017 und Januar dieses Jahres haben die Behörden rund 50 Reichsbürger entwaffnet. 167 erlaubnispflichtige Waffen wurden eingezogen. Weiteren rund 50 Reichsbürgern soll in den kommenden Wochen ebenfalls der Waffenschein abgenommen werden. Im Südwesten zählne die Behörden rund 2500 Reichsbürger und Selbstverwalter.

Zwei Flüchtlingsunterkünfte in Baden-Württemberg werden geschlossen

Nur noch wenige Flüchlinge kommen ins Ländle. In Mannheim und Karlsruhe werden nun Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber geschlossen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen waren 2015 eröffnet worden. Damals kamen nach Angaben des Innenministeriums insgesamt rund 98.000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg. 2016 reduzierte sich die Zahl auf rund 33.000 also ein Drittel. Im vergangenen Jahr halbierte sich die Zahl laut Ministerium auf weniger als 16.000.

Bei den Anlagen handelt es sich um die Benjamin-Franklin-Village in Mannheim, diese soll Ende September schließen.

Die Einrichtung in Seubertstraße in Karlsruhe wird Ende Juli geschlossen. Dort waren vor allem Familien untergebracht.

Akw Fessenheim steht wieder still

Am Montag hat sich Reaktor 2 des Atomkraftwerk Fessenheim automatisch abgeschaltet. Die Leitung des Akw schweigt über die Ursache. Der Reaktor soll aber bald wieder hochgefahren werden. Die endgültige Stilllegung des Reaktors ist für Anfang 2019 anvisiert.

Nach längerer Pause war Fessenheim 2 erst im April 2018 wieder am Netz. Zwei Jahre zuvor im Juni 2016 hatte die französische Atomaufsicht ASN ihr Prüfzertifikat auf Zeit entzogen. Wegen Fehlern bei der Herstellung bestand der Verdacht, der Stahl eines Dampferzeugers könne Mängel aufweisen und deshalb nicht den Sicherheitsanforderungen genügen. Im März 2018 genehmigte die ASN erneut den Betrieb von Reaktor 2 der im April anfuhr und nun nach rund 6 Wochen wieder steht.