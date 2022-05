Retortenbaby - Falklandkrieg - Ein bißchen Frieden - NDW

So hörte sich diese Zeit an: mit Mike Oldfield, The Mobiles, Roxy Music, ABBA, Sheena Easton, Quarterflash, Stranglers, Hazel O'Connor, Iron Maiden, Huey Lewis & the News, Peter Maffay, Chris de Burgh, Zeltinger Band u.v.a.

Live mit Jo Chen