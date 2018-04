Fräulein Brehms Tierleben: Zeigt den Wolf

Das einzige Theater weltweit für gefährdete, heimische Tierarten. Artgerechte Unterhaltung nicht nur für Erwachsene und das gleich in mehreren Arten. In Sulzburg im Markgräflerland geht es am Freitag um den Wolf.

Barbara Geiger, Autorin und Regisseurin der Theaterstücke, hat in enger Kooperation mit den Wissenschaften erstaunliches und wissenswertes über Europas Fauna zusammen getragen. Mit der Person Fräulein Brehm ist eine Figur entstanden, die es versteht, tierische Einblicke der besonderen Art zu ermöglichen – und mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen!





Freitag, 13. April 2018 um 19:30 Uhr in der Ernst-Leitz-Schule, Sulzburg