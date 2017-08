Frankreich auf der Suche nach dem Ersatz-Ghaddafi

Emmanuel Macron hat auch die französische Libyen-Politik neu belebt. Anscheinend setzt er auf den Warlord Khalifa Haftar, dessen schlechte Reputation in Sachen Menschenrechte und Anlehnung an Salafisten keine Rolle spielt, wenn er nur französische Firmen am Wiederaufbau des Landes beteiligt und flüchtlinge fernhält. Dies mit der Errichtung von sogennanten "Hotspots", also Sortierstationen und Lager, schon ganz tief in der Sahara, etwa an der Grenze zum Tschad. Da hätte man eigentlich auch Muammar al-Ghaddafi behalten können. Ein Gespräch mit unseren Frankreichkorrespondenten Bernard Schmid.