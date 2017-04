Frantic Freakshow, Freitag, 31. März 2017, 21-22.30 h

Alte Bekannte aus unterschiedlichen Generationen geben mit neuen Alben ihr Stelldichein. Vorneweg die frisch und modernisiert klingenden Entschlackos von Spoon um die schmelzig-rauh geschmirgelte Stimme des one and only Britt Daniel. Souveräner Return von Ex-Pavement-Gitarrist Scott Kannberg nach 8 Jahren mit seinem Spiral Stairs-Outfit. Vom Kranksein und Scheitern handelt das sechste Album der nach wie vor vital und knackig klingenden Los Campesinos. Schrammel-Gitarren in unterschiedlichen Konfigurationen sind auf neuen Alben altgedienter Acts wie The Feelies oder The Bats, aber auch bei den jetzt personell anders aufgestellten Real Estate zu hören. Außerdem Album-Returns von Joni Wolf's Band Why?, James Mercer mit den Shins und Ex-Stereolab-Sängerin Laetitia Sadier mit dem Source Ensemble. Hanni El Khatib, Temples, King Gizzard and the Lizard Wizard und Brian Jonestown Massacre runden die Freakshow garagig bis psychedelisch ab.

Playlist: