FRANTIC FREAKSHOW: Kürbisse, Eidechsen, Käfer und die doppelte Kim

Mit Musik der auf ihrem neuen, in Fast-Originalbesetzung eingespielten Album „Aghori mhori mei“ wieder nach besten 90s-Gitarrentagen klingenden Smashing Pumpkins und vom Schlagzeuger Jim White, der auf dem nach 10 Jahren erscheinenden neuen The Dirty Three-Album „Love Changes Everything“ genauiso wenig fehlt wie bei dem vielversprechenden neuen Bandprojekt The Hard Quartett an der Seite von Stephen Malkmus und Matt Sweeney.

Steve Wynn von The Dream Syndicate hat nicht nur seine Memoiren geschrieben, sondern auch ein neues Album namens „Make it Right“. Ausser ihrem gemeinsamen Vornamen Kim eint musikalisch Kim Gordon (Ex Sonic Youth) und Kim Deal (Noch-Breeders), daß sie einen neuen Song gemacht haben.

Jüngere Bands wie King Gizzard and the Lizard Wizard frönen auf ihrem neuen Album „Flight B741“ mit Mundharmonika dem Boogierock und die Waliser The Bug Club nehmen zu Kriegsfilmen als James Bond verkleidet die Garage auseinander.

Playlist: