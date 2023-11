FRANTIC FREAKSHOW: Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte

Artist Track Album Label

1. Web Web X Max Herre The Source Of All Things Feat. Marja Burchard Web Max II Compost

2. Web Web X Max Herre La Planète Fantastique Feat. Carlos Niño Web Max II Compost

3. Vanishing Twin Afternoon X Afternoon X Fire

4. Vanishing Twin Marbles Afternoon X Fire

5. Radian Cicada Distorted Rooms Thrill Jockey

6. Hauschka Diversity Philantropy City Slang

7. Melanie De Biasio Lay Your Ear To The Rail Il Viaggio Le Label/PIAS

8. Melanie De Biasio We Never Kneel To Pray Il Viaggio Le Label/PIAS

9. Hope Klavierskizze Navel Haldern Pop

10. Hope Osmosis Navel Haldern Pop

11. Isabelle Pabst Alice Als Die Stille Aus Der Zeit Fiel Eigenverlag

12. Isabelle Pabst Wieviel Menschen Waren Glücklich, Daß Du Gelebt Als Die Stille Aus Der Zeit Fiel Eigenverlag

13. Roisin Murphy Hurtz So Bad Hit Parade Ninja Tune

14. Roisin Murphy The Universe Hit Parade Ninja Tune

15. Aphex Twin Blackbox Life Recorder 21f Blackbox Life Recorder 21f/In A Room 7f760 Warp

16. Galya Bisengalieva Balapan Polygon One Little Independent

17. Slauson Malone 1 Half-Life Excelsior Warp