FRANTIC FREAKSHOW: Tagträumen und Bowling

Dezent groovende, leicht exotische Tagtraummusik vom neuen Album des texanischen Trios Khruangbin und von Glass Beams, die ebenso aus Melbourne stammen wie Mildlife. Auch die Musik von Erlend Oye und seines italienischen Freundeskreis in Sizilien lädt als La Comitiva zum kontemplativen Verweilen ein wie auch das Album „Dream Talk“ des in London ansässigen Duos Still Corners.

“Dudes, poliert die Bowlingkugel!” ist dagegen Devise auf dem abwechslungsreichen, wie die Hölle groovenden neuen Album von Dan Auerbach und Patrick Carney als The Black Keys, die als/auf „Ohio Players“ mit u.a. Beck Hansen, Dan the Automator, Leon Michels und Noel Gallagher im Team einen Strike nach dem nächsten landen, um zum Schluss mit den Schweden von Les Big Byrd auf „Diamonds, Rhinestones and Hard Rain“ ins All zu entschweben.

Playlist: