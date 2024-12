Freiburg in den 50er und 60er - Zwei Veröffentlichungen des Staatsarchiv Freiburg

Die neuen Veröffentlichungen fussen auf den Fotografien des Fotografen Willy Pragher, der seine über 300.000 Aufnahmen dem Staatsarchiv vermachte. https://www.landesarchiv-bw.de/de/themen/praesentationen---themenzugaeng...

Zusammen mit den Veröffentlichung von G. Kellermann und seinen Veröffentlichungen wären sie für RDL Freiburgs Redakteur Andreas ein gutes Werk. So seine Bewertung der Auswahl aus den Fotos von Pragher. Was drinne ist was vielleicht auch fehlt, erzählt er im Studiogespräch in Punkt12