Ab heute gibt es in 16 Freiburger Cafés und Bäckereien, statt Wegwerfbechern aus Plastick einen neuen Kaffeebecher aus Hartplastik. Auf den Becher wird 1 Euro Pfand erhoben. Der Becher soll Spülmaschienenfest sein, so dass er etwa 400 mal zu gebrauchen ist. Gemessen am schnöden Pappbecher also ein Hightechbecher. Der Pfandbecher dient der Müllvermeidung und könnte auch dazu dienen, Sammlerinnen einen kleinen Nebenverdienst zu verschaffen. Ähnliche Versuche gab es bereits in anderen Städten.