Freiburg ist in Deutschland am 2. stärksten von Starkregenspringfluten gefährdet

Was wäre, wenn es über dem Breisgau so regnen würde, wie am 14. Juli 2021 über dem Ahrtal? Diese Frage stellt sich ein online-Fachgespräch am Montag den 29. November um 18 Uhr zum Hochwasserschutz und der Hochwasservorsorge in Freiburg. Die Veranstaltung wird gemeinsam ausgerichtet von der „Initiative Freiburg Wassertisch“ in Zusammenarbeit mit dem verdi-Ortsverein Freiburg und dem regio- WASSER e.V. sowie mit den Ortsvereinen von BUND und NABU. Wir haben mit Nik Geiler vom Verein regioWASSER gesprochen.

Zoom Link zu der Veranstaltung: https://us02web.zoom.us/j/86523423045?pwd=MytleXUwdlFaZW9FUjF0UnJTbWRCQT09