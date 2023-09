Freiburg wird mit der Dekarbonierung seiner Wärmeversorgung bis 2038 wohl krachend scheitern

Die Vorlage gibt zur Kenntnis, das nach einer Umfrage bei den über 30 Freiburger Wärmenetzbetreibern und den Schorsteinfegern in 2022 die Wärmenge von 2400 GigaWattstunden Wärme-Endenergie aus „66,1 % auf Erdgas, 19,1 % auf Fernwärme, 8,6 % auf Heizöl sowie 4,1 % auf Biomasse. Wärmepumpen und Solarthermie spielen nur eine marginale Rolle„(S.3) stammt.

Diese Zahlen sind eher täuschend! Denn es scheint sicher – angesichts der Badenova oder des Uniklinikkraftwerks (UKF) aber auch Cerdia - dass der 19,1% Anteil der Fernwärmeerzeugung nahezu ausschließlich aus fossilen Brennstoffen kommt.

Damit fusst wohl zu weit über 90 % die Freiburger Wärmeverorgung auf den fossilen Brennstoffen.

Hinzu tritt, gelänge der Badenova Netzausbau würden im Südverbund gerade einmal 194,5 Gigawattstunden und in West 181 Gigawattstunden also nicht einmal round about ein Viertel des um 40% reduzierten Endwärmebedarfs 2022 bereitstehen!

Dies ist defacto eine Bankrotterklärung.

Die Ziele der Dekarbonisierung des Wärmeverbrauchs der Freiburger Wärmeplanung im „Masterplan Wärme 2030“ (G-21/100) dürften krachend verfehlt werden. Wie bereits alle ihre Vorgänger und erst recht die Perpektive bis 2038, die Decarbonisierung abzuschliessen.