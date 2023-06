Freiburger Beerdigungswesen erst 2026 wieder im bilanziellem Lot

Bei der Vorberatung im Haupt und Finanzauschuss am 19.Juni 2023 platzte der grünen Fraktionsvorsitzenden, Maria Viethen, doch der Kragen. Schließlich handelt es sich ja um den Jahresabschluss 2019, der eigentlich bereits am 30.Juni 2020 abschliessend zur Beratung anstand.1:46

Der Finanzbürgermeister, Stefan Breiter, wollte der Rätin der größten Gemeinderatsfraktion auch nicht ansatzweise widersprechen 1:28

Das Versprechen des Friedhofsamt, das Dienstag, 27.Juni im Gemeinderat nicht zur Abstimmung ansteht, heißt, das alle 6 Monate die folgenden Jahresabschlüsse ab 2020 vorgelegt werden . Im Jahr 2026 wäre dann der Jahresabschluß erstmal wieder im zeitlichen Lot.

Die Jahreserbnisse sollen schon mit dem Abschluß 2022 wieder - voraussichtlich - in die Pluszone zurückkehren, so die Vorlage. Mehr Wachsamkeit des Rates und nicht immer eilfertiges wie konsequenzloses Durchwinken der Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes scheinen gleichermaßen angesagt.

(kmm)