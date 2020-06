Freiburger Nazi Tim Löffelb. nach brutalem Angriff zu 3,5 Jahren Haft verurteilt

Am 4. Juni fand der erste Prozesstag gegen den Freiburger Nazi Tim Löffelb. statt. Er ist derzeit sowieso schon in der JVA inhaftiert. Nun musste er sich wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und der Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen vor Gericht verantworten. U.a. ging es um seine Beteiligung an einem brutalen Angriff auf einen Studenten türkischer Herkunft an einer Bushaltestelle an der Eschholzstraße im Sommer 2019. Der Geschädigte hat immer noch mit den Folgen des Angriffs zu kämpfen, auch die schweren Verletzungen wirken immer noch nach. Wir hatten über den 1. Prozesstag bereits berichtet und am gestrigen Donnerstag wurde nun das Urteil verkündet: 3,5 jahre Haft für Tim Löffelb. Wir haben mit unserem Prozessbeobachter über das Urteil gesprochen.