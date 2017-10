Freie Bürger Oktober 2017

Sommerzeit ist vorbei. Der Alltag kehr wieder ein. Eine neue Nummer des Freien Bürgers vor mir und Micky neben mir. An der Rettung der Straßenzeitung wird noch gearbeitet. Die Lage der Straßenzeitung hat sich mit den Jahren immer mehr verschlechtert. Das liegt am allgemeinen gesellschaftlichen Klima in Deutschland und Freiburg. So fehlen gute Verkäufer, da alles was sich nur halbwegs als Verkäufer bewährt hat über das Jobcenter versucht wird wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu pressen. Und am Schluss geht dem Team der Straßenzeitung das Geld aus.

Aber zur Zeitung: Zwischen Wandertipps, Hexenverfolgung in Freiburg, Blick auf die Bundestagswahl, Schlemmerecke und Die Stadt gehört Allen eine bewährte Mischung.

Danke an Micky für die Präsentation und ist jetzt wieder auf den Straßen zu kaufen:

Der Freie Bürger