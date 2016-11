Freiheit oder zumindest Unterstützung für Tomas

Der aus dem Baskenland stammende Freiburger Tomas E. Kunze wurde vor über 2 Jahren auf Grund eines europäischen Haftbefehls festgenommen. Obwohl in Deutschland nichts gegen ihn vorlag, wurde er über ein Jahr inhaftiert, bevor er am 16.11.2015 nach Frankreich ausgeliefert wurde. Anlässlich des Jahrestags fand eine Infoveranstaltung in der KTS statt, in der es auch auch darum ging, wie Menschen außerhalb der Knastmauern diejenigen unterstützten können, die ihre Tage, Wochen, Monate und Jahre gerade weggesperrt ableben müssen. RDL sprach mit einer der ReferentInnen.

Adresse von Tomas für Post:

Tomas Elgorriaga Kunze / 424403-H

MAH Fleury-Mérogis / D3-2G-42

7, avenue des peupliers

F – 91700 Fleury-Mérogis