Fundstück: Thomas Ebermann und die Kalküle der kapitalistischen Staatenwelt im Aufbau zum dritten Irakkrieg 2003

Die Antikriegsbewegung zu Bush-2 Irakkrieg war breit 2003.

Es glänzten aber auch in dieser "Friedens"bewegung die deutschtümmelnsten Motivlagen . In einer Kontroverse mit einstigen Fellowtravellern begab sich T.Ebermann in das Getümmel. In einem 30 minütigen Vortrag beschäftigte er sich mit den offendarliegenden Motivlagen der konkurrienden Kapitalistischen Staatenwelt im Jahre 2003. 30:42

Dies wiederholen wir hier im Mittagsmagazin auch als antidot zu der völkischen Sammlungsbewegung um Schwarzer und Wagenknecht die den Schulterschluß mit der deutschen Rechten um jeden Preis vollziehen wollen !

Anschließend auch einige Worte, die im Mittagsmagazin keinen Platz fanden über die schon 2003 spätestens anstehende Teilungen in der "Friedensbewegung"10:22

Sowie die Replik von Uwer28:17