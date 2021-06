G 19 ruft am Montag zum Widerstand gegen Eindringen von Abrissunternehmen auf

Der drohende Abriss der seit 11 Jahren besetzten Gartenstraße 19 in Freiburg scheint nun unmittelbar bervozustehen und das obwohl es offenbar noch keine konkreten Bebauungspläne gibt. Die Besetzer*innen erklärten, der Eigentümer habe den Kontakt abgebrochen und angekündigt mit Abrissunternehmen am Montag den 21. Juni in das Haus gehen zu wollen. Die Besetzer*innen seien aufgefordert worden, bis Montag ihre Sachen ausgeräumt zu haben. Die Freiraumaktivist*innen erklären dazu: „Wir werden uns dieser Eskalation und dem geplanten Abriss in den Weg stellen. Kommt am Montag alle ab 8 Uhr zur Gartenstraße 19 und verteidigt mit uns zusammen diesen und alle Freiräume. G19 und BikeKitchen bleiben!“ Ab 8 Uhr soll es ganztägig eine Mahnwache in der Gartenstraße geben. Um 13 Uhr ist eine Kundgebung geplant. (FK)