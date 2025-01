Gardens am 24.01.25 live in Schaffhausen

Die Band im Interview mit Eva

„Deep inside my mouth is where dark treasures can be found / Would you like to find out?“

Die Wiener Gruppe GARDENS präsentiert sich mit ihrem Debüt-Album in einer Vogelperspektive und besticht mit unheimlicher Klarheit, Wärme und Selbstbewusstsein, zusammen mit einigen dunkleren Tönen. Das Quartett, bestehend aus Luca Celine Müller, Peter Benedikt Mathis, Patrick Stieger und Laura Keiblinger, erlangte Bekanntheit durch ihre ersten beiden Singles „Talk“ und „Waves“ – wurde von Radio FM4 gleich mal in die Jahrescharts gehievt - und etablierte ihre üppige Mischung aus Indie-Pop, 60er Jahre Psych-Folk und Dream-Pop.

Unter den elementaren, aber täuschend komplizierten Arrangements erzählt Luca mit viel Songwriting-Gespür von Herausforderungen im Bereich der psychischen Gesundheit, von Übergangsriten der Jugend und den schwindelerregenden Nebeln des Herzschmerzes. Der Name des Debütalbums „FLAWS“ - das am 1. November 2024 bei Siluh Records erscheint - ist ein offenes Eingeständnis frischer Narben, die sich noch im Heilungsprozess befinden, direkt unter einer diamantenen Oberfläche.