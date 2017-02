GayAway – Das rosarote Ländermagazin: USA

Die achte Folge von GayAway, dem rosaroten Ländermagazin, führt uns in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Die USA sind dafür bekannt, ein Land vieler Gegensätze zu sein. So ist der Anblick von Feuerwaffen alltäglich, aber eine nackte Frauenbrust kommt einer nationalen Katastrophe gleich. Wie lebt es sich als Lesbe oder Schwuler in diesem Spannungsfeld von vermeintlich grenzenloser Freiheit und Prüderie? Welchen Einfluß übt die Kirche auf die Politik im Hinblick auf LGBT-Rechte aus? Wie ist der status quo und was könnte sich unter Präsident Trump ändern? Das alles wollen wir plaudernd diskutieren.

Euch erwartet ein buntes Kaleidoskop an Themen aus Politik, Szene, LSBTTIQ-Rechten, Musik, Kultur, Reisetipps… Ein schön verpacktes Info- und Unterhaltungspaket mit rosa Schleife drum.

Im Studio: Alex, Dieter und Hartmut