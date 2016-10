GayAway - Das rosarote Ländermagazin: Großbritannien und Irland

Die siebte Folge von GayAway, dem rosaroten Ländermagazin, führt auf die britischen Inseln, oder genauer gesagt nach Irland und Großbritannien.

Liegen sie doch so nahe zusammen und verbindet sie eine zum Teil gemeinsame Geschichte, so sind die Bewohner*innen dieser Inseln nicht immer gut aufeinander zu sprechen. Wir wollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede ergründen und schauen, wie sich das auf die Community auswirkt. Republik vs. Monarchie, Katholische Kirche vs. Church of England, EU-Befürworter vs. Brexit-Anhänger, hatten und haben diese gesellschaftlichen Unterschiede auch Einfluss auf die Entwicklung von LBGT-Rechten und dem Selbstverständnis von Lesben und Schwulen. Das alles wollen wir plaudernd diskutieren.

Euch erwartet ein buntes Kaleidoskop an Themen aus Politik, Szene, LSBTTIQ-Rechten, Musik, Kultur, Reisetipps… Ein schön verpacktes Info- und Unterhaltungspaket mit rosa Schleife drum.

Im Studio: Alex, Dieter und Hartmut