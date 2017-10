GayAway Regional - Jubiläumsausgabe

Warum in die Ferne schweifen? In der zehnten Folge von GayAway, dem rosaroten Ländermagazin, wollen wir uns mal vor der eigenen Haustür umsehen. Die Jubiläumsausgabe beschäftigt sich mit dem Südwesten Deutschlands und den angrenzenden Regionen in Frankreich und der Schweiz.

Ausgehend von Freiburg werden wir uns in einem Umkreis von ca. 200 km umsehen inkl. Stuttgart, Mannheim, Basel und Zürich. Was bietet unsere Region für LSBTTIQ-Menschen, wo kann man ausgehen, Leute treffen oder Hilfe erfahren? Wie ist die gesetzliche und gesellschaftliche Situation hüben wie drüben der Grenzen.

Euch erwartet ein buntes Kaleidoskop an Themen aus Politik, Szene, LSBTTIQ-Rechten, Musik, Kultur, Ausflugtipps... Ein schön verpacktes Info- und Unterhaltungspaket mit rosa Schleife drum.

Im Studio: Alex, Dieter und Hartmut