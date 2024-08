GayMusic - Schlager-Spezial

Heute wird gayschlagert.

Sei dabei beim Schlagerhits Special der Schwulen Welle und ergötze Dich an den Klängen der Musik. Wir haben Dir einen breiten Mix aus den aktuellsten, aber auch schon älteren Schlagerhits vorbereitet, um Dir eine klangvolle Nacht zu bereiten.

Die Playlist:

Damian Herbrüggen - Unendlichkeit

Andreas Bieber - Tanzen im Glück

Andreas Zaron - Liebe XXL

Christian Deussen - 100%

Agnetha - Ein kleiner Mann in einer Flasche

Damiano Maiolini - Wenn Schlager eine Sprache wäre

Daniel Johnson - Lovestory

Daniel Johnson - Er gehört zu mir

Eloy de Jong - Regenbogen

Fantasy - Ein kleiner Teddybär

Hape Kerkeling - Ich leb den Traum

Uschi Blum - Lieb mich!

Jascha Habeck - Eine verbotene Liebe

John Riot - Allergrößter Fan

Julian David - Alle zusammen

Julian Frank - Du lässt mich im Regen stehen

Jürgen Marcus - Eine Liebe ist wie ein neues Leben

Just Dimi - Kiss Boom Bang

Justin Winter - Liebe ist Liebe

Kevin Neon - Das muss Liebe sein

Mark Ed - Traumfänger

Max Kuttner - Benjamin ich hab nichts anzuziehen

Miss Chantal - Millionen Leuchtraketen

Eine Sendung von Dieter

Am Donnerstag, 15.8.2024, 19.30h sowie Freitag, 16.8.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 15.8.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.