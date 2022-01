Gedenktag im Landtag am 27. Januar gilt den Sinti und Roma Baden-Württembergs

Magdalena Guttenberger ist im Vorstand vom Verband Deutscher Sinti und Roma Baden-Würrtemberg und wohnhaft in Ravensburg. Wir sprechen mit ihr über das Gedenken am kommenden 27. Januar, dem Tag für die Opfer des Nationalsozialismus. Magdalena Guttenberger hat das Buch "Die Kinder von Auschwitz singen so laut" mitherausgegeben und setzt sich in Ravensburg für die Überlebenden und aktuell für ein Denkmal in Ravensburg bei dem KZ ein. Noch bis zum 30. Januar läuft die Ausstellung Ausgrenzung und Verfolgung , in der Magdalena Guttenberger ständig Führungen gibt - denn die Ausstellung ist sehr gut besucht.