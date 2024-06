"Auf dem Mahnmal stehen Namen meiner Familienmitglieder"

Binnen drei Wochen kam es in Schleswig-Holstein zur Schändung zweier Mahnmäler für die von Nazis deportierten und ermordeten Sinti und Roma. Anfang Mai wurde Müll und Sperrmüll beim Mahnmal in Neumünster abgeladen. Nach einer Soli-Aktion kam prompt bereits die nächste schlechte Nachricht. Unbekannte hatten in der Nacht auf den 29. Mai die 100 Kilo schwere Stele in Flensburg aus dem Pflaster gerissen und hinter einer naheliegenden Schule abgelegt. Die Soliveranstaltung findet diesen Donnerstag, den 13. Juni in Flensburg statt.

Kelly Laubinger, Geschäftsführerin der Sinti Union Schleswig-Holstein, macht das fassungslos.