Festival »Memory Matters« zu Erinnerungskultur

Aus der gemeinsamen PM der Sinti Union SH und der Coalition for Pluralistic Public Discourse: "Die Erinnerungskultur in Deutschland steht an einem Wendepunkt. Wie wir uns als Gesellschaft an verschiedene historische Ereignisse und Erinnerungsmomente erinnern, ist für die Zukunft des demokratischen Europas von entscheidender Bedeutung. Erinnerungskulturen bilden das Fundament dafür, wie wir uns als Gesellschaft selbst erzählen. Damit sind sie Grundlage für das Verständnis unserer Vergangenheit und Gegenwart und für die Gestaltung unserer Zukunft."

Kelly Laubinger, Geschäftsführerin der Sinti Union Schleswig-Holstein stellt die Veranstaltungsreihe vor.