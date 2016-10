Geflüchtete in Europa im Spiegel der Asylrechtspolitik

Während Politik und Medien “Schnellere verfahren Asylrechtsprüfung” feiern gehen andere auf die Straße um gegen das Asyl-Modellverfahren zu demonstrieren welches gerade im Sammellager in Heidelberg erprobt wird. Wie am Laufband sollen Asylrechtsanträge innerhalb von 24 – 48 Stunden entschieden werden. Merkel vordert "konsequente Abschiebungen". Die EU hält Geflüchtete an den Außengrenzen fest. Vor dem Hintergrund der Antira Demo vom 1. Oktober in Heidelberg bringt dieses Feature eine Analyse zu dem was hier in Europa gerade so abgeht.