Gefragte WählerInnen finden soziale Themen besonders wichtig

In einer Umfrage hat das Institut Emnid die Themen ermittelt, die WählerInnen besonders wichtig sind. Ganz anders als mensch aufgrund der politischen Debatte vermuten könnte, spielte das Thema Begrenzung von Zuwanderung nur eine untergeordnete Rolle. Unter den 20 abgefragten Themen fanden die meisten die Bekämpfung von Altersarmut am wichtigsten. Es folgten gleiche Bildungschancen, Verbesserung der Kranken- und Pflegeversicherung, bezahlbarer Wohnraum und auf Platz 5 die Bekämpfung von Kriminalität. Erst auf Platz 14 kommt Begrenzung der Zuwanderung. Das Thema „mehr Geld für die Bundeswehr“ landete auf dem letzten Platz. Die Relevanz dieses Typs von Umfragen für Wahlen wird allerdings angezweifelt. Werden die Leute in einem Katalog befragt, ob sie die Verbesserung der Kranken- und Pflegeversicherung wichtig finden, machen sie da rasch ein Kreuz. Für die Wahlentscheidung sind aber die Themen wichtig, die im Wahlkampf besonders hochgespielt werden, wie etwa Zuwanderung. Allerdings läge es nur an der politischen Klasse, es anders zu machen.