Gemeinderat stimmt Vereinbarung mit dem Land zur Einrichtung einer Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge zu

Unser Korrespondent im Freiburger Gemeinderat Michel berichtete für Matthieu im Morgenradio von der gestrigen Gemeinderatssitzung. Etwas näher unter die Lupe nahmen wir die geplante Einrichtung einer Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Freiburg (in den Gebäuden der Polizeiakademie). Der Gemeinderat stimmte gestern einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Land zu, in der die Bedingungen wie Belegungszahlen, Wohnraum pro Asylbewerber, Gebäudeflügel zum Schutz von Frauen usw. festgehalten werden.