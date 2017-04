GEMEINSAM KÄMPFEN - GEMEINSAM FEIERN

Lautet das Motto der Soliparty des Offenen Antifaschistischen Treffens Schopfheim am 29. April im White Rabbit in Freiburg. Nach der Mobilisierung gegen einen geplanten Neonaziaufmarsch in Weil am Rhein im September letzten Jahres, sind die Kassen der Antifas leer. Fast täglich bedrohten Faschisten noch letzten Sommer die Bevölkerung von Weil am Rhein, vor allem eine Friedlinger Familie deren Fall für ein bundesweites Medienecho sorgte. Aufgrund der antifaschistischen Arbeit haben sich die Rechtsradikalen mittlerweile fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, einige verließen die Stadt und es ist vorerst ruhig geworden. Leider geht es dem Konto der Aktivisten ähnlich: Es herrscht Ebbe. Darum lädt das OAT Schopfheim all seine Freunde aus Freiburg und Umgebung am 294. ins White Rabbit um bei feinstem Punkrock die Zusammenarbeit zu feiern und wieder ein bisschen Kohle rein zu kriegen. Für Stimmung sorgen dabei ENRAGED MINORITY (Freiburg), WASTED YOUTH (Schwäbisch Gmünd), HAKAN (Bergamo, IT) und Rock'n'Roll-DJs. Samstag, 29. April 2017 White Rabbit Club Leopoldring 1 (unterm Siegesdenkmal) 79098 Freiburg Tür: 21 Uhr Eintritt: 8-10€