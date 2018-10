Dem White Rabbit in Freiburg droht die endgültige Schließung. Radio Dreyeckland sprach mit Johannes von IG Subkultur über die Thematik rund um das White Rabbit und die Möglichkeiten sich in Freiburg subkulturell zu engagieren. In diesem Sinne lädt die IG Subkultur heute am 16. 10. zu einem offenen Treffen ein um Strategien gegen die drohende Schließung zu diskutieren und sich für den Erhalt subkultureller Räume in Freiburg zu engagieren