Was bedeutet geschlechtersensible Pädagogik? Wie können Menschen, die pädagogisch arbeiten, eine geschlechter- und ungleichheitssensible Haltung einnehmen und in ihrer Praxis dementsprechend handeln? Im Gespräch mit Mika geht es um das Bildungskollektiv „Werkstatt für ungleichheitssensible Bildung“ (WuB), das seit ca. einem Jahr besteht und neben Mika aus drei weiteren Referent:innen besteht sowie den Workshop zu geschlechtersensibler Pädagogik mit Mika am Donnerstag, den 20.01.22 um 18 Uhr.

Mika ist in der politischen Bildungsarbeit tätig und beschäftigt sich unter anderem mit Geschlechterverhältnissen und Rollenbildern, geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, Sexismus und Pädagogik.

Hier der Link zur Webseite: http://wub-freiburg.de/