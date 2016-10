Greenpeace-Aktivisten demonstrieren in Stuttgart für bessere Luft

Für bessere Luft in Städten demonstrieren Greenpeace-Aktivisten am Mittwoch 5. Oktober 2016 an Deutschlands meist belasteter Straße, dem Stuttgarter Neckartor. Ein neuer Messbericht von Greenpeace zeigt ein flächendeckendes Stickoxidproblem. Die Luftprobleme deutscher Städte sind viel weiträumiger als bislang bekannt. Die Hauptquelle des giftigen Stickoxids sind Dieselmotoren.

Spätestens durch den Abgasskandal wurde öffentlich, dass viele Diesel auf der Straße deutlich mehr Stickoxide ausstoßen als erlaubt. „Die Politik darf die Stadtbewohner und die Dieselfahrer mit dem Problem schmutziger Motoren nicht allein lassen“, sagt Tobias Riedl, Greenpeace-Verkehrsexperte. „Die Hersteller müssen verpflichtet werden, alte Diesel so nachzurüsten, dass sie die geltenden Grenzwerte einhalten. Die Verkehrsminister müssen endlich wirksame Maßnahmen ergreifen, damit die Luft in Städten besser wird.“

Am Vortag der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart veröffentlicht Greenpeace die Ergebnisse der Stickoxid-Messungen. Stickoxide führen alleine in Deutschland zu 10.000 vorzeitigen Todesfällen pro Jahr. Der Messbericht online: http://gpurl.de/evPiV

RDL im Gespräch mit Tobias Riedl Greenpeace Deutschland.

www.greenpeace.de