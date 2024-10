Greenpeace-Stellungnahme zur Bundeswaldinventur 

Berlin, 8. Oktober 2024 – Die Ergebnisse der gestern von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) veröffentlichten Bundeswaldinventur zeigen, dass Wälder in Deutschland zum ersten Mal seit Beginn der Erhebung ihre CO2-Senkenfunktion verloren haben. Statt Kohlenstoff zu speichern, sind sie inzwischen sogar zu einer Treibhausgas-Quelle geworden. Grund dafür ist der hohe Verlust an Fichten- und Kiefernmonokulturen, die in den vergangenen Jahren verstärkt Dürren, Borkenkäfern und Waldbränden zum Opfer gefallen sind. Im Gegensatz zu Laubmischwäldern sind diese von der Forstwirtschaft künstlich angelegten Nadelwälder Extremwetter und Schädlingsbefall nicht gewachsen. Zu den wenigen vermerkten positiven Entwicklungen gehört beispielsweise der gestiegene Anteil an Buchen, Eichen und dem für die Artenvielfalt wichtigen Totholz in den Wäldern. Dies ist die insgesamt vierte Bundeswaldinventur. Die Daten werden alle zehn Jahre in bundesweiten Stichproben erhoben und ermöglichen einen Überblick über Zustand, Nutzung und Entwicklung der Wälder in Deutschland. Greenpeace-Waldexpertin Dorothea Epperlein sieht das Bundeslandwirtschaftsministerium in der Verantwortung, die wirtschaftliche Nutzung des Waldes gesetzlich naturnäher zu regeln und die Wälder durch ein starkes Bundeswaldgesetz effektiv zu schützen. (KG)