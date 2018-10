Gutes Essen für alle: weltweit, gerecht und nachhaltig – wie das gehen soll?

Die Aktionswoche "Über den eigenen Tellerrand" bietet Anlass, gemeinsam über diese Fragen nachzudenken und darüber mit lokalen Vereinen und Initiativen ins Gespräch zu kommen. Vom 16. bis 21. Oktober 2018 finden spannende Veranstaltungen zum Thema Ernährungssouveränität für Jung und Alt rund um den Kartoffelmarkt in Freiburg statt. Die Aktionswoche organisiert das Eine Welt Forum Freiburg zusammen mit über 20 Freiburger Vereinen im Rahmen der Veranstaltungsreihe “17 Ziele an 17 Orten” des Dachverbandes Entwicklungspolitik in Baden-Württemberg (DEAB). Absicht der Aktionswoche ist es, das zweite UN-Nachhaltigkeitsziel ”Kein Hunger” in die Öffentlichkeit zu bringen und zusammen mit Freiburger*innen zu diskutieren, ob wir dieses Ziel bis 2030 erreichen, wenn wir unsere Ernährung umfassend demokratisieren. Die Lebensmittelproduktion für die lokale Bevölkerung steht vor den Interessen einer exportorientierten Landwirtschaft. Die konkreten Umsetzungsstrategien knüpfen an die lokalen Bedingungen an.

Eine der Organisatorinnen Julia bei RDL.

