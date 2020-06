Häusliche Gewalt in Pandemie-Zeiten

In der Zeit der strengsten Kontaktbeschränkungen, um das Coronavirus einzudämmen, wurden 3,1 Prozent der Frauen in Deutschland Opfer körperlicher häuslicher Gewalt und 3,6 Prozent von ihrem Partner vergewaltigt. Befragte, die sich in Quarantäne befand, oder in Haushalten mit kleinen Kindern oder akuten finanziellen Sorgen, waren besonders gefährdert.

Janina Steinert, die mit ihrer Kollegin Cara Ebert die Studie [1] geführt hat, erklärt auch im Interview, dass die Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt von der Hälfte der Befragten unbekannt waren und kaum benutzt wurden.