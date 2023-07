Reportage und kritische Einordnung zur Nights of Hope in Freiburg

Mitte Juni fanden in Freiburg die Nights of Hope statt. Das Festival wird vom christlich-evangelikalen Verein Reviving the World e.V. veranstaltet, dem der Prediger David Rotärmel vorsteht. Die Nights of Hope wirken auf den ersten Blick offenherzig und harmlos. Allerdings verbergen sich hinter den Jesus-Lobpreisungen, Glaubensbekenntnissen und Wunderheilungen sehr problematische gesellschaftliche Anschauungen. Hierzu gehören eine Abwertung von Menschen mit Behinderung (Ableismus) und die Verdammung queerer Lebensentwürfe. Auch die von Reviving the World e.V. ausgerichteten Bootcamps, in denen evangelikale Prediger*innen ausgebildet werden, erwecken den Eindruck einer gefährlichen Sekte. Radio Dreyeckland hat eine „Demonstration für Jesus“, die zum Auftakt der Nights of Hope in der Feiburger Innenstadt stattfand, begleitet, Stimmen von Befürworter*innen und Gegner*innen der Nights of Hope eingefangen und den Event kritisch eingeordnet.