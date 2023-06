Harfen- Musik Spezial

Eine Sendung rund um die Harfe mit Samira Nowarra und Vera Armbruster.

Kommt mit auf eine musikalische Reise durch Raum und Zeit und entdeckt die vielseitige, abwechslunsgreiche und spannende Klangwelt der Harfe. Es erwartet euch humorvolle, träumerische, romantische, virtuose und temperamentvolle Musik aus verschiedensten Ländern und Kulturen.

Hier erklingt die Harfe in diversen Stilrichtungen – von Harfenisten wie Harpo Marx (Marx Brothers), Park Stickney, Deborah Henson-Conant, Evilyn Huber, Alfredo Ortiz, Lavinjy Meijer, Ulla van Daelen und mehr.

Kontakt zur Moderation der Sendung, sowie mehr Infos zur Harfenistin Vera Armbruster:

Website: www.vocalharp.com

Jazzstandard ”Nature Boy” mit Harfe und Gesang:

https://www.youtube.com/watch?v=VdCkK4vLzbs

”The nightingale”by Deborah Henson-Conant, performed by Aurelia:

https://www.youtube.com/watch?v=ujdRF3cyOps

”New Blues” by Deborah Henson Conant, in the harp:

https://www.youtube.com/watch?v=1VOL8_c8Od4

Link zur Bau-Anleitung Midi-Controller Gametrak:

https://github.com/anoujeremia/gametrak

