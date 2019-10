Nach Nachtanzdemo: Hausbesetzung in Freiburg

Aktuelle Informationen gibt es auf dem Live-Ticker der WG und auf unserem Twitteraccount.

Am Freitagabend, 25.Oktober 2019 fand in Freiburg eine abendliche Demonstration unter dem Motto: "Raven gegen Rechtsrock und Repression" statt. Aus dieser heraus wurde ein leerstehendes Gebäude in der Kronenstraße besetzt.

Nach einer Kundgebung am Stühlingerkirchplatz, bei der Reden zum neuen Polizeiaufgabengesetz, aber auch zu aktuellen Vorgängen in Kurdistan/Nordsyrien und in Chile gehalten wurde machten sich gegen sieben Uhr abends etwa 800 Menschen auf den Weg. Begleitet von Klängen aus zwei Lautsprecherwagen und einer Samba-Band tanzte die Demonstration durch die Innenstadt und über die Kronenbrücke in die Wiehre. Sie wurde dabei von einer Hundertschaft Einsatzpolizist*innen unter Polizeichef Hildebrandt und ihren Kollegen auf Segways begleitet. An der Kronenstraße 21 brachen auf einmal zahlreiche Personen aus der Demonstration aus und betraten das seit einem halben Jahr leerstehende Haus. Sie hängten Transparente von den Balkonen und ermutigten weitere Demonstrierende, sich das Haus einmal von innen anzuschauen und sich an der Besetzung zu beteiligen. Ein Großteil der Demonstrationsteilnehmer*innen blieb auf der Straße und setzte dort den nächtlichen Tanz fort.

Einige Stimmen von Demonstrant*innen, Anwohner*innen und Aktivist*innen zur Hausbesetzung: 9:37

Die Polizei versuchte zunächst das Haus abzuriegeln, was die davor stehenden Demonstrationsteilnehmenden jedoch nicht zuließen. Kurz nach Mitternacht zog sich die Polizei weitgehend zurück bestand jedoch darauf, einigen ankommende Menschen zu duchsuchen und einige Kisten mit Getränken zu beschlagnahmen. Die Menschenmenge zerstreute sich danach langsam, einige Aktivist*innen blieben jedoch über Nacht und hielten das Haus besetzt.

Am folgenden Tag riegelte die Polizei das Gebäude ab und sperrte die Kronenstraße für jeglichen Verkehr. Ab ca. 11:15 bis 16:00 konnte die Kronenstraße weder für Passant*innen, den Automobilverker, Fahrräder oder die Straßenbahn benutzt werden. Ein Sondereinsatzkommando räumte die Besetzer*innen, welche sich auf dem Dach der Villa verschanzt hatten.